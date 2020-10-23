40-летняя певица Анна Семенович не перестает эпатировать публику пикантными выходками

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в слегка растрепанном виде, ненакрашенной, но зато очень счастливой.

Так, Анна позировала на балконе отеля в Сочи, в двух шагах от Черного моря. Девушка стояла к камере спиной в белом халате - и неизвестно чем больше пленяя - крутым морским пейзажем или собственными аппетитными прелестями.

"Привет мои хорошие! У меня была самая ленивая неделя, когда я делала все, что хочу. Ела, пила, веселилась, наслаждалась закатами и отплясывала под свои и чужие песни в караоке🔥 Короче полный отрыв, пора делать марафон стройности 😂😂 Хотите? 😜Соррри, что где-то к вам попой, зато к морю передом", - призналась в подписи Семенович.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Анютка, все фотки просто прелесть,ты такая красивая,хорошего тебе отдыха и отличного настроения!!!!🥰😘🤗"

"Ох🤪анна анна"

"Похудела похорошела... попа 😂"

"Береги лифы это же гостиница там воруют!"

"👍Хороший вечер, море, воздух и Аня, как русалка🔥"

"Ой, Мама, хто ета? Ай, Мама, хто ета? Хто ета, хто ета, хто ета?🤣"

"Хорошая,попа мне нравится 😂"

"Вид просто космос, но вот эта девушка на балконе в белом халате, своей красотой превосходит его! что может быть прекрасней такой красивой природы и очаровательной красивой женшины!❤️"

"Аня, доделывайте дело до конца, сто раз худели, спорт и все на месте..."

"Аня, родите для себя ребенка, время уходит, я тебя уважаю"

Напомним, фигуристая Семенович впечатлила пикантным декольте и пухлыми губками

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