Російська модель, акторка і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, показала себе після операції

Днями зірці зробили операцію, про яку вона розповіла своїм підписникам, повідомляє Politeka.net. Красуні видалили чотири зуби мудрості, один з яких довелося складніше вирізати.

Пізніше артистка розповіла про свій стан в Instagram. За словами Кошкіної, на другий день у неї немає ні набряків, ні синців, проте є дискомфорт і невелика припухлість в тій яснах, яку найбільше різали.

"У мене високий больовий поріг. Як говорила раніше, зуби зазвичай лечу без анестезії.

Мені видаляли зуби під седацією, тому найболючіше, що було - установка катетора😂, але це, зрозуміло, не боляче", - поділилася артистка.

Як зазначила Яна, їй на кожну ясну після видалення наклали по три шва, які потрібно знімати через 10 днів.

Харчування зірки: дитяче пюре, дитяче печиво, вода, кава і чай.

"З таблеток один антибіотик і полоскання. Знеболюючі ніякі не п'ю", - поділилася знаменитість.

В кінці красуня дала пораду поменше читати інформацію в інтернеті перед видаленням зубів.

"Там, в основному, описані тільки лякаючі історії. Кожен випадок - індивідуальний. Я читаю коментарі під моїм попереднім постом і розумію, що все зовсім не страшно, як багато говорили!😉 Будьте здорові!❤ ️ ",- розповіла модель.

"Чотири 🦷 зуба разом це звичайно потужно", " це правда що після видалення зубів мудрості вилиці більше виразні?", "Яна, не хворійте!😊 ", "Яна, якнайшвидшого відновлення Вам!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила інтимними подробицями:»вранці він довго...".

Як повідомляла Politeka, розлучається Харламов після " пишногрудої нареченої "розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна показала, як її ощасливили на дивані: «зйомка пішла не за планом».