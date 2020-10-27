Российская модель и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, поделилась откровением

Как сообщает Politeka.net, красотка заинтриговала постов в своем Инстаграм.

Лежа на диване, Кошкина записала обращение, в котором рассказала о неожиданном инциденте.

«Короче, съемка у нас сегодня пошла не по плану. И я такая, притулилась тут на диванчике вздремнуть. Просыпаюсь, посмотрите, что мне положили. Посмотрите, шоколадку. Пока я спала. Так приятно. Я даже не знаю, кто. Признавайтесь, кто это сделал. Так приятно», - рассказала актриса.

Ранее, Кошкина восхитила Сеть снимками в чувственном образе.

Так, Кошкина примерила бежевый комбинезон, который выгодно подчеркнул ее яркую внешность. При этом красотка не стала застегивать верхние пуговицы, подразнив своей пышной грудью в глубоком декольте. На некоторых снимках заметен выглядывающий бюстгальтер модели.

На фото Яна соблазнительно позирует, стоя у стены и полулежа на диване.

Отметим, что Кошкиной и Харламову приписывают роман после того, как их вместе видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Слухи появились после того, как шоумен объявил о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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