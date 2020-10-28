Гарик Харламов не скучает после расставания с актрисой Кристиной Асмус. Недавно он показал, с кем проводит время

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм видео, в котором у него дома засветилась известная красотка, участница группы Little Big Соня Таюрская (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Пользователи, которые в последнее время смакуют в Сети роман Харламова и пышногрудой актрисы Яны Кошкиной, очень удивились. Правда, Таюрская вполне может посоперничать с Кошкиной формами.

Стоит отметить, кроме Таюрской в посиделках участвовал еще один исполнитель из Little Big Илья Прусикин.

Во время веселья им позвонил мошенник. Компания решила подшутить над злоумышленником и таким образом развлечь себя.

Таюрская попала в кадр во время телефонного разговора: девушка в спортивном костюме прошла на кухню, а затем в комнату, где расположились Харламов и снимающий его Прусикин. Соня едва сдерживала смех, слушая комичный разговор Гарика с незнакомцем. В итоге мошенник понял, что над ним подшучивают, оскорбил комика и прервал звонок. Гарик, Илья и Соня разразились громким смехом.

"Мастер-класс на тему, как надо общаться с мошенниками ))", - подписал кадры Харламов.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Нужно срочно миниатюру делать в камеди😂, прям до слез🤣"

"Я написал "П" 😂"

"Гарик ты супер😂😂"

"До слез😭😭😭, несите Оскар 🤣🤣"

"Как он по голосу не узнал) ща смотрит и ржет 😂"

Напомним, одним из первых слухи о связи Харламова с Кошкиной написал Telegram-канал «Антиглянец», не упомянув артиста напрямую: «Говорят, шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу "Однажды в России" на ТНТ». Пользователи тут же смекнули, что речь идет об актрисе Яне Кошкиной.

Правда, впоследствии комик опроверг эту информацию:

"Каждый день в Сети всплывают какие-то "новости" про мою любовницу, еще про что-то – это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах – из-за этого как-то даже неловко".

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!".