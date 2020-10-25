«...тогда я узнала, как это - по настоящему любить...»

Российская модель и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, ошеломила неожиданным откровением

Как сообщает Politeka.net, красотка заинтриговала постов в своем Инстаграм.

Кошкина написала об актере, которым восхищается. При этом у многих возникло подозрение, что речь идет о Гарике Харламове.

«На съёмки он всегда просыпался рано, за несколько часов до выезда на площадку. Он неспешно выпивал кофе, перечитывая сценарий, постоянно ища что-то новое в своей роли. Иногда мне казалось, что материал он знал лучше, чем сам автор. По утрам он подолгу принимал ванную и контрастный душ, чтобы не смотря на недосып или плохое самочувствие, в кадре быть в отличной форме. Затем внимательно собирал вещи, которые могли пригодиться на съёмках в тот день», - написала блогерша.

Также Кошкина выразила благодарность актеру, так и не назвав его имени.

«Я всегда буду безмерно благодарна ему за то, что тогда я узнала, как это - по настоящему любить свою профессию», - подытожила она.

Отметим, заинтриговать фолловеров девушке безусловно удалось.

В комментариях предположили, что речь о Харламове, хотя были и другие догадки. Рассказывать, угадал ли кто-то, Кошкина не стала.

«Прошу прощения за то, что не в теме. А о ком речь?», «Про Харламова. Они живут вместе», «Это про Харлашку?», - пишут в комментариях.

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