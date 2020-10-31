Напередодні Хеллоуїна сторінки зірок в соціальних мережах заполонили фото на тему жахів і страшилок, і телеведуча Анфіса Чехова не стала винятком

У своєму Інстаграмм 42-річна красуня опублікувала кілька знімків разом з восьмирічним сином Соломоном на тему майбутнього свята, передає Politeka.net.

На кадрах зірка позує, сидячи за столом, на якому стоїть символ Хелловіна – гарбуз "світильник Джека", а поруч – Соломон у масці зомбі.

При цьому Чехова, з ідеальним макіяжем і зачіскою, зображує крайній переляк.

Найнезворушнішим героєм фотозйомки став французький бульдог Картошка, якому в результаті від користувачів дісталося найбільше захоплених коментарів через її вміння позувати і незворушного спокою.

"Я люблю свята, маскаради й ужастики. Я не ставлюся до них серйозно і не вкладаю в них ні політичне, ні релігійне підґрунтя. Я не ділю світ на них і нас! І якщо у когось в культурі є цікава і весела традиція, я не проти її перейняти😉", – підписала веселі знімки зірка.

За перші пару годин фотографії набрали понад п'ять тисяч лайків, а більшість користувачів підтримали думку телезірки.

Раніше ми писали про те, що Чехова опублікувала в своєму мікроблозі свіже фото, на якому продемонструвала "смачний" ракурс у ліжку.

Вона в недбало накинутому квітчастому халатику сіла на коліна, обклавшись тюбиками з косметикою. Один з них "застряг" в її пишному декольте: Анфіса підняла руки, щоб довести, що тюбик дійсно тримається виключно грудьми. При цьому задоволена собою Чехова обдарувала глядача чарівною посмішкою.

Нагадаємо, спокуслива Чехова розігралася в басейні, зробивши приголомшливе визнання: "Краса яка!".

Як повідомляла Politeka, розкішна Чехова в лазні пригорнулася неосяжними "кавунами" до скляної стінки: "Хто зі мною?".

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