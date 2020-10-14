42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова соблазнила кадрами веселья в бассейне
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала фигуру в белом купальнике с голубым принтом.
Счастливая Анфиса в солнцезащитных очках собрала волосы в хвостик и позировала, стоя в воде почти по бедра, хвастаясь пышными прелестями во всевозможных ракурсах. На одном из кадров звезда поплескалась, поднимая брызги в воздух, чтобы фото получилось суперфантастическим.
В подписи Чехова призналась, о чем мечтает: "Кто бы мог подумать, что мечтой этого лета, для меня станет - Загар! В предыдущие годы, у меня даже зимой был ровный, красивый загар. В это же пандемическое лето, те маленькие отрезки времени, что я проводила на солнце, не откладывали на моем теле никакого отпечатка! В этот раз, надеюсь, вернувшись в Москву, я обнаружу в зеркале разницу между открытыми участками тела и теми, которые прикрывал купальник☺️".
Пользователи кинулись комментировать увиденное, восторгаясь прекрасными формами Анфисы:
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"Формы у вас 👍"
"Сногсшибательная красота 😍"
"Очень красивый купальник, Анфиса 😍❤️"
"Всегда завидовала девушкам с узкой талией, в песочных часах любые килограммы теряются. У вас шикарная фигура"
"Какова красота.... красотища-то какая"
"Не напрягают с автографами, как во время недавнего отдыха с Лерой Кудрявцевой? 🤔😏"
Ранее мы сообщали, Чехова впечатлила "вкусными" кадрами из бани. Красотка козырнула изящными линиями и округлостями, обтянутыми в изумрудный купальник.
Напомним, роскошная Чехова сверкнула формами в пикантной позе и нарвалась на критику
А еще Politeka писала, что Анфиса Чехова без белья и стыда ошарашила горячими тренировками на полу
Также Politeka сообщала, что Анфиса Чехова показала постельные забавы с другом в одном белье