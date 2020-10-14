42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова соблазнила кадрами веселья в бассейне

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала фигуру в белом купальнике с голубым принтом.

Счастливая Анфиса в солнцезащитных очках собрала волосы в хвостик и позировала, стоя в воде почти по бедра, хвастаясь пышными прелестями во всевозможных ракурсах. На одном из кадров звезда поплескалась, поднимая брызги в воздух, чтобы фото получилось суперфантастическим.

В подписи Чехова призналась, о чем мечтает: "Кто бы мог подумать, что мечтой этого лета, для меня станет - Загар! В предыдущие годы, у меня даже зимой был ровный, красивый загар. В это же пандемическое лето, те маленькие отрезки времени, что я проводила на солнце, не откладывали на моем теле никакого отпечатка! В этот раз, надеюсь, вернувшись в Москву, я обнаружу в зеркале разницу между открытыми участками тела и теми, которые прикрывал купальник☺️".

Пользователи кинулись комментировать увиденное, восторгаясь прекрасными формами Анфисы:

"Формы у вас 👍"

"Сногсшибательная красота 😍"

"Очень красивый купальник, Анфиса 😍❤️"

"Всегда завидовала девушкам с узкой талией, в песочных часах любые килограммы теряются. У вас шикарная фигура"

"Какова красота.... красотища-то какая"

"Не напрягают с автографами, как во время недавнего отдыха с Лерой Кудрявцевой? 🤔😏"

Ранее мы сообщали, Чехова впечатлила "вкусными" кадрами из бани. Красотка козырнула изящными линиями и округлостями, обтянутыми в изумрудный купальник.

Напомним, роскошная Чехова сверкнула формами в пикантной позе и нарвалась на критику

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