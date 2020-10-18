42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила фото девичника

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в окружении участниц очередного сезона шоу «Модель XL».

Чехова, которая обычно показывает в Инстаграм себя в роскошных нарядах, на этот раз появилась в домашней уютной одежде: серых штанах, белой футболке и такого же цвета носочках. На руках у знаменитости сидел ее пес породы французский бульдог по кличке Картошка.

Слегка растрепанная Анфиса с минимумом косметики с нежной улыбкой взглянула в объектив.

"Посмотрели дружной компанией новую серию «Модель XL». Теперь вопрос к вам. Выбрали уже себе фаворитку? Кто из девочек понравился?", - подписала фото телеведущая.

Пользователи с жаром кинулись комментировать:

"Среди ваших подруг нет тощих. Все красивые! ❤️"

"Чехова, ёпрст, к гадалке не ходи)♥️"

"Которая с ямочками) Она великолепна черт возьми)))"

"👍все крутые девки 😘"

"Какие все красивые!!! 💖"

"Красотки... слегка усталые, но красотки... 💕🌹"

"Они что, все не замужем"

"Что-то у всех кружки и только один бокал на столе ?))))"

Ранее мы сообщали, Чехова соблазнила постельным фото. В пленительном мини-платье и черных колготках, прямо в обуви, красотка улегласть на белой простыне в томной позе.

«Вот так выглядит мой перерыв на обед», - подписала кадр ведущая.

«Шикарный обед», «Восхищение», «Очень красивая», «Можно мне с вами до обеда», «Шикарно красотка, мечта любого мужчины», «М-да! Шикарный обед...словами не передать как я проголодался», «И таза с едой не хватает», - отреагировали пользователи.

Напомним, соблазнительная Чехова разыгралась в бассейне, сделав ошеломительное признание: "Красотища-то какая!".

Также Politeka писала, что в купальнике на фоне унитаза: располневшая Анфиса Чехова ошарашила видом, показательные кадры.