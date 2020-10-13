Известная российская телеведущая Анфиса Чехова любит эпатировать публику смелыми образами

Так и на этот раз знаменитость разместила у себя в Инстаграм серию свежих снимков, на которых она вовсю расслабляется в хамаме, передает Politeka.

На ведущей черный откровенный купальник, не скрывающий щедрых прелестей, которыми наградила Анфису природа.

"Открываю новый он-лайн курс: «Как красиво снять себя в хамаме»☺️🤦🏻‍♀️ Кто со мной? 😂 Чего тут только нет в плане медицины. Лично у меня вчера был день хамама, массажа и флоатинга☺️ Не пугайтесь, это не название, какого-то сексуального мероприятия☺️ Кушетка для флоатинга ( она есть в карусели) помогает твоему телу провалиться в невесомость, что способствует полной релаксации 🧘🏻‍♀️ Можно даже помедитировать в этот момент. Понаблюдав, как, после лечения, проживающие здесь старушки бодро отплясывают на дискотеке, решила, что в следующий раз привезу свою маман. Здесь для нее будет просто рай😍", – подписала публикацию Чехова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 13 Окт 2020 в 12:47 PDT

Фолловеры принялись вовсю обсуждать новый образ Анфисы, поставив за полчаса более 5 тысяч лайков и написав большое количество комментариев.

"Думаю, ещё красиво было бы попой там повернуться👍))) 😍😍😍😍класс Сэкси✌️ Супер👍✌️👌 Вот это да, я понимаю. Красотка фигура супер 👍Красота,Всегда вызывает Восхищения🌹🌹🌹🔥Сногсшибательно!!👍👍👍👍👍Супер 👍👍👍👍 🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️Последнее фото - 🔥 👏🏻", – пишут фанаты.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова рассказала о происшествии, случившемся с ней в Турции. Об этом со своими поклонниками звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. По словам Анфисы, ее в Турции ожидало необычное приключение.

"Если будете в Стамбуле, сядьте на кораблик, и через полтора часа окажетесь на Prince Island. Место больше похожее на юг Италии или Франции, а совсем не на Турцию. Только не садитесь ужинать в ресторанчики на набережной. Еда там не очень и со счетом туристов дурят. У меня там, конечно, не обошлось без приключений. Я даже посетила полицейский участок🤦🏻‍♀️ Но всё обошлось", – написала телеведущая, не уточнив при этом, что с ней случилось.

В целом, резюмировала Анфиса Чехова, эти острова симпатичные и там можно и купаться, и загорать.

Поклонники согласились с Анфисой в том, что место, где она побывала – замечательное для отдыха, однако туристам там надо быть начеку.

Известная телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальными формами в белой маечке. В этот раз Чехова показала, как проводит время на отдыхе.

Телеведущая опубликовала фото в Каппадокии (Турция). Звезда позировала в белой маечке, которая идеально подчеркнула ее пышный бюст. Сверху Анфиса надела рубашку и распахнула ее, чтобы показать невероятные формы, как можно лучше.

Легкие шортики отлично сидели на бедрах, выделив стройную талию.

"Пошла по грибы. Кто знает, эти, что на фото, ядовитые?😬☺️ А вообще, скоро в Москву возвращаться. Как там погодка?", - написала Чехова.

Напомним, роскошная Чехова сверкнула формами в пикантной позе и нарвалась на критику

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