В преддверии Хеллоуина страницы звезд в социальных сетях заполонили фото на тему ужастиков и страшилок, и телеведущая Анфиса Чехова не стала исключением

В своем Инстаграмм 42-летняя красотка опубликовала несколько снимков вместе с восьмилетним сыном Соломоном на тему грядущего праздника, передает Politeka.net.

На кадрах звезда позирует, сидя за столом, на котором стоит символ Хеллоуина – тыква «Светильник Джека», а рядом – Соломон в маске зомби.

При этом Чехова, с идеальным макияжем и прической, изображает крайний испуг.

Самым невозмутимым героем фотосъемки стал французский бульдог Картошка, которому в результате от пользователей досталось больше всего восторженных комментариев из-за ее умения позировать и невозмутимого спокойствия.

«Я люблю праздники, маскарады и ужастики. Я не отношусь к ним серьезно и не вкладываю в них ни политическую, ни религиозную подоплеку. Я не делю мир на них и нас! И если у кого-то в культуре есть интересная и веселая традиция, я не прочь её перенять😉», – подписала веселые снимки звезда.

За первые пару часов фотографии набрали более пяти тысяч лайков, а большинство пользователей поддержали мнение телезвезды.

Ранее мы писали о том, что Чехова опубликовала в своем микроблоге свежее фото, на котором продемонстрировала «вкусный» ракурс в постели.

Она в небрежно накинутом цветастом халатике уселась на колени, обложившись тюбиками с косметикой. Один из них "застрял" в ее пышном декольте: Анфиса подняла руки, дабы доказать, что тюбик действительно держится исключительно грудью. При этом довольная собой Чехова одарила зрителя обворожительной улыбкой.

Напомним, соблазнительная Чехова разыгралась в бассейне, сделав ошеломительное признание: "Красотища-то какая!".

Как сообщала Politeka, роскошная Чехова в бане прильнула необъятными "арбузами" к стеклянной стенке: "Кто со мной?".

Также Politeka писала, что в купальнике на фоне унитаза: располневшая Анфиса Чехова ошарашила видом, показательные кадры.