Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова потрясла соблазнительными формами в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Чехова позирует в ванной комнате, демонстрируя роскошную фигуру в тесном купальнике. Дополнит образ красотка решила при помощи эффектного пояска

Однако всю картину портил унитаз и душ, которые были расположены на заднем фоне. Все это происходит под музыку, хотя сама звезда ничего не говорит.

Уточним, что своих поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать о своей выходке – ролик был выброшен в Сторис.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Анфиса Чехова показала, как расслабляется на отдыхе. Звезда, которая известна своими откровенными беседами об отношениях и большим размером бюста, решила отдохнуть от городской суеты и отправилась в Сочи.

Так, на своей странице в Instagram, Чехова разместила целую серию снимков, сделанных в синем слитном купальнике, на которых демонстрирует сочную фигуру во всей красе.

В руках Анфиса держит бокал с вином или шампанским, которое неспешно попивает. Также на фото телеведущая эффектно выставила ножку.

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

Как сообщала Politeka, выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться: "Куколка".

Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».