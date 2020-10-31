Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася достоїнствами в новому іміджі

Дівчина є однією з найбільш обговорюваних альтернативних моделей України. Після того, як вона зробила множинну пластику бюста і сідниць, вколола філери в вилиці, підправила ніс і збільшила губи, коментатори в Instagram невпинно засуджують її за штучність і ляльковість образів.

Сама Олена не заперечує, що їй подобаються подібні зміни і вона хоче вдосконалюватися надалі. Як видно на фото, після декількох операцій на грудях, дівчині вдалося отримати пишний бюст шостого розміру. Тепер Омович не ховає його і завжди виставляє на показ, як на даному фото в чорному міні-ТОПі.

Волосся дівчини на показаному кадрі також іншого кольору, а головною деталлю залишається чубчик зірки. Швидше за все, вона не справжня, так як сама Олена перш ніж зважитися на зміни, приміряє перуки і консультується зі стилістом.

Також нещодавно модель розговорилася про проблемні груди:

"Переробляла груди після одного київського рукожопого хірурга. Були неправильно встановлені імплантати, в слідстві чого вони з'їхали в сторони і груди деформувалася. ДО РЕЧІ, ринопластику робив теж новий доктор. Зараз ніс такий, про який я завжди мріяла. Так, він виглядає як маленький інстаграмний ніс тп. Але це були особисто мої побажання", - написала модель в Instagram.

Ми також писали, що скандально відома модель з змарнілою фігурою продовжує показувати на своїй сторінці в Instagram останні фото зі зйомок. Так як дівчина рекламує одяг, працюючи альтернативною моделлю, вона постійно стикається з цькуванням за свій зовнішній вигляд.

Олена не тільки дуже худа, але ще і володіє пишними формами, які отримала завдяки множинної пластиці. Тепер відбою від шанувальників і хейтерів у Омович немає. Цього разу вона показала худе і засмагле після солярію тіло в Білій міні-сукні з глибоким декольте і бежевим корсетом з сіточки.

Дівчина для більшої пікантності розстебнула також сукню сорочку, щоб привернути більше уваги до власної персони:

"Angel😍 😍; ви перестали співпрацювати з Ліор через фото на онліфанс?; Сумно, коли доводиться утримувати жебрака чоловіка публікуючи свою Пі * * у на весь інтернет))); Тримайте, холодець поплив; як показують ваші інші акаунти...на цьому фото дуже скромне вбрання, та скільки можна; Looking so pretty😘; Ален, а як Ваш чоловік ставиться до Онлифанс?))) Розкажіть🙏 🏽 💋 не лаяв?)); Тобі б погляд ні як у наркомана і начебто норм; Уххххххх які булочки».

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