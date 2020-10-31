Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвалилась достоинствами в новом имидже

Девушка является одной из самых обсуждаемых альтернативных моделей Украины. После того, как она сделала множественную пластику бюста и ягодиц, вколола филлеры в скулы, подправила нос и увеличила губы, комментаторы в Инстаграм неустанно осуждают ее за искусственность и кукольность образов.

Сама Алена не отрицает, что ей нравятся подобные изменения и она хочет совершенствоваться в дальнейшем. Как видно на фото, после нескольких операций на груди, девушке удалось получить пышный бюст шестого размера. Теперь Омович не прячет его и всегда выставляет на показ, как на данном фото в черном мини-топе.

Волосы девушки на показанном кадре также другого цвета, а главной деталью остается челка звезды. Скорее всего, она не настоящая, так как сама Алена прежде чем решиться на перемены, примеряет парики и консультируется со стилистом.

Также недавно модель разоткровенничалась о проблемной груди:

"Переделывала грудь после одного киевского рукожопого хирурга. Были неправильно установлены имплантаты, в следствии чего они съехали в стороны и грудь деформировалась. Кстати, ринопластику делал тоже новый доктор. Сейчас нос такой, о котором я всегда мечтала. Да, он выглядит как маленький инстаграмный нос тп. НО это были лично мои пожелания», - написала модель в Инстаграм.

Мы также писали, что скандально известная модель с исхудавшей фигурой продолжает показывать на своей странице в Инстаграм последние фото со съемок. Так как девушка рекламирует одежду, работая альтернативной моделью, она постоянно сталкивается с травлей за свой внешний вид.

Алена не только очень худая, но еще и обладает пышными формами, которые получила благодаря множественной пластике. Теперь отбоя от поклонников и хейтеров у Омович нет. В этот раз она показала тощее и загорелое после солярия тело в белом мини-платье с глубоким декольте и бежевым корсетом из сеточки.

Девушка для большей пикантности расстегнула также платье рубашку, чтобы привлечь больше внимания к собственной персоне:

«Angel 😍😍; Вы перестали сотрудничать с Лиор из за фото на онлифанс?; Печально, когда приходится содержать нищего мужа публикуя свою пи**у на весь интернет)));Держите, холодец поплыл; Как показывают ваши другие акаунты...на этом фото очень скромное одеяние, да сколько можно; Looking so pretty😘; Алён, а как Ваш муж относится к Онлифанс?))) Расскажите🙏🏽💋 Не ругал?)); Тебе бы взгляд ни как у наркомана и вроде норм; Уххххххх какие булочки».

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