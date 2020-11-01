Дві красуні розважилися під променями сонця

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свій відпочинок з сестрою

Зірка влаштувала фотосесію з родичкою на яхті, передає Politeka.net. Дві стрункі красуні вразили досконалими фігурами в бікіні.

Олівія Калпо народилася в травні 1992 року. Своєю яскравою зовнішністю модель зобов'язана батькам: її батько - італійського походження, а у її матері італійське та ірландське коріння. Обоє батьків є професійними музикантами.

Крім неї в сім'ї є ще четверо дітей, в тому числі Софія, з якою Міс Всесвіт і опублікувала фото.

Дві красунями постали у світлих бікіні, демонструючи свої красиві форми і пружні животики.

На першому знімку Олівія обіймала сестричку, яка прагнула її поцілувати, а на другому - обидві розтягнулися на яхті, віддаючись своїм променям сонця.

"Іноді ми сваримося, іноді миримося", - підписала знімки знаменитість.

За десять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захопилися красою обох сестричок і написали їм багато приємних слів.

"Богині", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Олівія Калпо показала красиву фігуру в бікіні. Модель повернулася до камери боком. В результаті такої красивої пози стала видна у всій красі апетитна п'ята точка. Сідниці красиво випирали. При цьому маленькі плавочки натягнулися трохи вище стегон, не закриваючи види.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала на сходах, розкинувши ніжки, заради більш гарячого кадру.

Зірка була в топіку на тонких бретельках, посвітивши тонкою талією.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".