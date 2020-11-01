Две красотки развлеклись под лучами солнца

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свой отдых с сестрой

Звезда устроила фотосессию с родственницей на яхте, передает Politeka.net. Две стройные красотки поразили совершенными фигурами в бикини.

Оливия Калпо родилась в мае 1992 года. Своей яркой внешностью модель обязана родителям: ее отец - итальянского происхождения, а у ее матери итальянские и ирландские корни. Оба родителя являются профессиональными музыкантами.

Кроме нее в семье есть еще четверо детей, в том числе София, с которой Мисс Вселенная и опубликовала фото.

Две красотками предстали в светлых бикини, демонстрируя свои красивые формы и упругие животики.

На первом снимке Оливия обнимала сестричку, которая стремилась ее поцеловать, а на втором - обе растянулись на яхте, отдаваясь своим лучам солнца.

"Иногда мы ссоримся, иногда миримся 🤪", - подписала снимки знаменитость.

За десять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились красотой обоих сестричек и написали им много приятных слов.

"Богини", - написал один из фанатов.

Напомним, Оливия Калпо показала красивую фигуру в бикини. Модель повернулась к камере боком. В результате такой красивой позы стала видна во всей красе аппетитная пятая точка. Ягодицы красиво выпирали. При этом маленькие плавочки натянулись чуть выше бедер, не закрывая виды.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала на лестнице, раскинув ножки, ради более горячего кадра.

Звезда была в топике на тонких бретельках, посветив тонкой талией.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".