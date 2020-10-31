29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титулу "Міс Бум-Бум", похвалилася пікантним образом
Як передає Politeka.net, новий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кортес регулярно хвалиться перед шанувальниками своїм шикарною фігурою.
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Цього разу Сьюзі перевершила сама себе. На опублікованому кадрі модель поставала в обтягуючому костюмі, який створював ілюзію повної наготи.
Такий образ фігуристої моделі зібрав чимало схвальних коментарів і сотні лайків.
Бразильська фітнес-модель, зірка соціальних мереж і телеведуча спортивного каналу стала популярною після перемоги на конкурсі «Міс Бум Бум», де оцінюють національне надбання Бразилії – жіночі сідниці.
Сьюзі є великою прихильницею футбольного клубу "Барселона", а її улюбленим гравцем є Ліонель Мессі.
Раніше ми повідомляли, що Кортес опублікувала фото, на якому позувала в прозорій білизні. Спокусливе вбрання ідеально підкреслило феноменальні розміри Сьюзі.
Ну а родзинкою знімка стала та сама частина тіла, яка і прославила модель на весь світ. Її Сьюзі навіть довелося притримувати руками.
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