Известная модель Эллен Сантана, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала об успехе

На фото красотка показала себя в белом белье и бейсболке. Девушка развернулась спиной, демонстрируя ягодицы, за которые получила титул. Волосы у модели были распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Эллен уже показала себя на общем плане. Можно заметить, что красотка была в джинсовом пиджаке, который спустила. Сантана стояла у окна и задрала одну ногу, развернувшись спиной.

«Пусть страх неудачи никогда не превзойдет волю к успеху», - написала под фотографией девушка.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивая любовь", "Замечательно", "Как красиво!", "Красиво чудесно", "Наша самая красивая и красивая кошка", "Потрясающая женщина", "Муза действительно", "Красивая и мега горячая", "Красиво, твое тело - зрелище", "Эллен. Спокойной ночи, отдохни, поцелуи".

Мы писали, что бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей титула «Мисс бум-бум», похвасталась главной гордостью в крохотном бикини.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кортез позирует в футболке и крохотном белье, демонстрируя безупречные изгибы сзади. На это обратили внимание ее поклонники.

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