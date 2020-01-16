Бразильская красавица Сьюзи Кортес похвасталась плоским животиком и подкаченным ногами в откровенном наряде

29-летняя фигуристая красавица Сьюзи Кортес – бразильская фотомодель, двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум», показала рельефную фигуру в мокром топе и коротких шортах, передает Politeka.net.

Знаменитость поделилась в своем микроблоге свежим фото, на котором она позирует, полулежа в практически обнаженном виде, ведь она намочила короткую белую футболку, а белье под нее не надела. Так, ее образ дополняют и белые мини-шорты, а также множество браслетов на руке и длинные серьги на ушах.

По всей видимости, модель каталась на роликах, после чего решила прилечь у бассейна и отдохнуть. Волосы Кортес растрепала сзади по спине и лицу.

В комментариях обладательнице самых красивых ягодиц в мире «отвесили» много комплиментов.

«Милая красотка», «Боже мой, ты прекрасная Сьюзи Кортес, ты такая горячая 💖💖💖💖💖», «Ммм, моя любовь, как красиво ты выглядишь», «Милая и красивая», «Очень красивая дама и великолепное тело и телосложение !! 😍😘❤️🌹🌹🔥🔥», «В этой позе ты выглядишь очень красиво», – пишут в сети.

Напомним, что раньше Сьюзи Кортес показала видео, где она предстала в кружевном белом белье, а также мокрой в белой футболке-топе и стрингах. На кадрах видны знаменитая "пятая точка", объемная грудь и стальной пресс модели.

Напомним, Сьюзи Кортес победила в прошлом году в конкурсе Мисс Бум-Бум в Мексике. Это необычный конкурс красоты - здесь выбирают победительницу не по ее умению себя преподать или по чертам лица, а по ягодицам. Согласно правилам, участницам запрещено делать любые хирургические вмешательства. Этот раз сделал ее двухкратной чемпионкой конкурса, ведь она уже получала этот титул в 2015 году.

Помимо восхищения тысяч фанатов конкурса, Сьюзи получила 50 тысяч бразильских реалов.

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