29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титула "Мисс Бум-Бум", похвасталась пикантным образом
Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
Кортес регулярно хвастается перед поклонниками своим шикарной фигурой.
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На этот раз Сьюзи превзошла сама себя. На опубликованном кадре модель представала в обтягивающем костюме, который создавал иллюзию полной наготы.
Такой образ фигуристой модели собрал немало лестных комментариев и сотни лайков.
Бразильская фитнес-модель, звезда социальных сетей и телеведущая спортивного канала стала популярной после победы на конкурсе «Мисс Бум Бум», где оценивают национальное достояние Бразилии – женские ягодицы.
Сьюзи является большой поклонницей футбольного клуба "Барселона", а ее любимым игроком является Лионель Месси.
Ранее мы сообщали, что Кортес опубликовала фото, на котором позировала в прозрачном белье. Соблазнительный наряд идеально подчеркнуло феноменальные размеры Сьюзи.
Ну а изюминкой снимка стала та самая часть тела, которая и прославила модель на весь мир. Ее Сьюзи даже пришлось придерживать руками.
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