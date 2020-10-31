Просто нет слов!

29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титула "Мисс Бум-Бум", похвасталась пикантным образом

Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Кортес регулярно хвастается перед поклонниками своим шикарной фигурой.

На этот раз Сьюзи превзошла сама себя. На опубликованном кадре модель представала в обтягивающем костюме, который создавал иллюзию полной наготы.

Такой образ фигуристой модели собрал немало лестных комментариев и сотни лайков.

Бразильская фитнес-модель, звезда социальных сетей и телеведущая спортивного канала стала популярной после победы на конкурсе «Мисс Бум Бум», где оценивают национальное достояние Бразилии – женские ягодицы.

Сьюзи является большой поклонницей футбольного клуба "Барселона", а ее любимым игроком является Лионель Месси.

Ранее мы сообщали, что Кортес опубликовала фото, на котором позировала в прозрачном белье. Соблазнительный наряд идеально подчеркнуло феноменальные размеры Сьюзи.

Ну а изюминкой снимка стала та самая часть тела, которая и прославила модель на весь мир. Ее Сьюзи даже пришлось придерживать руками.

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