Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала об эксклюзивности

На фото Сьюзи позировала топлес. Красотка была совсем без белья, надев только колготы в сеточку. Волосы Кортес собрала в хвост, а сама соблазнительно выгнулась на полу, гладя рукой самые пикантные места. Грудь девушка прикрыла пластырем, чтобы не засветить самое пикантное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самый эксклюзивный контент для вас !!", - написала девушка под фотографией.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любовь, как красиво", "Совершенство", "Какая рука на следующем фото и если оно спереди намного лучше", "У тебя самые прекрасные дары", "Чудесно идеально", "Горячо горячо и очень жарко", "Говорят красота, красивая грудь, я люблю тебя, моя королева", "Изысканная чувственность", "Грудь очень неестественная, очень не красиво...", "Прекрасно, замечательно, вы тоже лучшие поздравления".

Сообщалось, что популярная модель Сьюзи Кортез кокетливо наклонилась в купальнике-бикини.

На фото Кортез позирует на берегу моря в открытом купальнике-бикини. Она стоит к зрителям спиной, поэтому разглядеть можно только его завязочки.

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