Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила подтянутыми формами после тренировки

Девушка прославилась именно благодаря своим пышным и подтянутым формам. Над своим телом Сьюзи работает каждый день – девушка часами занимается в зале, чтобы всегда быть готовой к очередным соревнованиям.

Свой титул «самых аппетитных ягодиц» Кортес получила не случайно, она принимала участие в конкурсе и победила с оглушительным отрывом. Теперь девушка всегда акцентирует внимание на своем теле во время фотосессий.

Не так давно она рассказала, что вернулась к тренировкам в тренажерном зале за пределами своих сил, так как она спортсменка и хочет соревноваться в 2021 году.

«Я должна поднять голову, как сильная женщина и сильный воин, которой я являюсь, и с помощью ангелов великих профессионалов, я появлюсь в этой битве 🙏🏻 Спасибо всем за огромную поддержку, которую я получаю♥ ️🙏🏼 🇧🇷,» - написала Кортес под фото.

Вот как отвечают в сети:

«Всегда красиво 💙 какая любовь; невозможно оторваться💥💥🏋🏻‍♀️; Я люблю тебя драгоценно; Какая женская красота; Ты очень красивая, я тебя люблю. Удачи в соревнованиях и продолжайте то, что у вас есть 💪как свежая конфетка💪💪; Vulcanica femmina 👏; Много сил и вперед; Великолепный образ; Мощный милый кот 💘💘; поздравляю, куколка; Ты очень красивая женщина. Parabéns ❤️; Ух ты красивые бедра и красивые».

Мы также писали, что спортсменка очень популярна в сети благодаря своим выдающимся формам. На своих фото в Инстаграм девушка не только не скрывает свое тело, но еще и с гордостью его демонстрирует. Модель долгие годы тренировалась, чтобы получить идеальный результат.

Более того, фитнес-красотка получила титул Мисс «Самых красивых ягодиц», после чего Сьюзи начали называть исключительно так фактически под каждым ее снимком.

На фото спортивная красотка в очередной раз продемонстрировала, как выглядит ее подтянутая фигура после тренировок в зале и показала себя во всей красе. С каждым таким фото на Кортез все меньше и меньше одежды, а белье уже давно ушло за рамки приличного. Девушка надела нижнее белье, состоящее из одних лишь белых полосочек и совсем ничего не скрывающее.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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