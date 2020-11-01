Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер звела з розуму досконалим тілом в купальнику

Знаменитість викликала фурор знімком в купальнику, вип'ятивши свої головні достоїнства, передає Politeka.net. Варто відзначити, що зірка пережила кілька пластик, щоб досягти свого ідеалу.

Зараз модель запрошують на різні зйомки, й сама вона викладає у своєму Instagram фото, від яких дух перехоплює. Користувачі мережі вирішили згадати знімок красуні, опублікувавши його в одній з фан-груп знаменитості.

На фото обпалююча Кайлі присіла на коліна, вона випрямилася, завдяки чому бюст став виглядати апетитніше, а живіт став втягнутим. Тонка талія і пишні стегна виглядали чудово.

Завершили образ різні прикраси.

Купальник моделі, через обробку фото, сяяв стразами та виглядав досить цікаво.

"Тіло😋 🔥", - написали автори поста.

За дев'ять годин публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали, що захоплюються знаменитістю.

"Як не закохатися", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер разом з подругами вбралася в костюми супергероїв з коміксу "Могутні рейнджери".

Зірка була в червоному костюмі та з довгим червоним волоссям. Топік зірки, відмінно підкреслив її великі форми, а також дозволив поглянути на струнку талію.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер в прозорому вбранні дефілювала з сестрою Кедалл Дженнер. Примітно, що образ красуні вирішили доповнити за допомогою елегантних крил.

"Гарячі штучки", - коротко сказано в підписі.

Користувачі мережі написали багато компліментів красуням.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер в леопардових лосинах показала гордість сім'ї Кардашьян:»погана кішечка".

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