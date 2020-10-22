Американская модель Кайли Дженнер нарядилась в леопардовые лосины, показав безупречную фигуру во всей красе

Снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Плохая кошечка. Моя новая коллекция леопардовых лосин», - коротко говориться в сообщении.

На опубликованных снимках Кайли Дженнер позирует в леопардовых лосинах, демонстрируя на камеру великолепие семьи Кардашьян. Поклонники были без ума от увиденного.

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bad kitty😛😛 my new leopard collection launches on the 26th only on KylieCosmetics.com 🤎

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«Малышка, ты крутая», «Ох, какая крошечка», «королева Голливуда», «очень красиво получилась», «постите чаще, у Вас отлично получается», «какое подтянутое тело – загляденье», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Кайли Дженнер похвасталась безупречными изгибами на радость поклонников.

На этот раз знаменитость позирует в белоснежном топе, из-за чего кажется, что он сейчас лопнет из-за внушительных форм красотки.

Уточняется, что в какой-то момент камера приближается, а сама Кайли посылает поклонникам воздушный поцелуй. Также можно заметить, что модель сменила цвет волос - теперь она блондинка.

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👩🏼

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