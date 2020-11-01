Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер свела с ума совершенным телом в купальнике

Знаменитость произвела фурор снимком в купальнике, выпятив свои главные достоинства, передает Politeka.net. Стоит отметить, что звезда пережила несколько пластик, чтобы достичь своего идеала.

Сейчас модель приглашают на различные съемки, да и сама она выкладывает в своем Инстаграм фото, от которых дух перехватывает. Пользователи сети решили вспомнить снимок красотки, опубликовав его в одной из фан-групп знаменитости.

На фото обжигающая Кайли присела на колени, она выпрямилась, благодаря чему бюст стал выглядеть аппетитнее, а живот стал втянутым. Тонкая талия и пышные бедра выглядели восхитительно.

Завершили образ различные украшения.

Купальник модели, из-за обработки фото, сиял стразами и смотрелся довольно интересно.

"Тело 😋🔥", - написали авторы поста.

За девять часов публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали, что восхищаются знаменитостью.

"Как не влюбиться", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер вместе с подругами нарядилась в костюмы супергероев из комикса "Могучие рейнджеры".

Звезда была в красном костюме и с длинными красными волосами. Топик звезды, отлично подчеркнул ее большие формы, а также позволил взглянуть на стройную талию.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в прозрачном наряде дефилировала с сестрой Кедалл Дженнер. Примечательно, что образ красотки решили дополнить при помощи элегантных крыльев.

«Горячие штучки», - коротко сказано в подписи.

Пользователи сети написали много комплиментов красоткам.

Напомним, что Кайли Дженнер в леопардовых лосинах показала гордость семьи Кардашьян: «Плохая кошечка».

Как сообщала Politeka, аппетитная Кайли Дженнер померилась формами с подружкой, кадры соблазна: «Хищные малышки».

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