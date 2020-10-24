Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о новом контенте

На фото Кайли позировала в оранжевом коротком платье. Образ модель дополнила маленькой сумочкой, а сама сидела в кресле. Красотка отвела взгляд от камеры, но демонстрировала идеальные ножки в босоножках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"посмотрите мое новое видео на YouTube!", - написала девушка.

Фанаты поставили миллионы лайков под кадром и написали комментарии:

"Удачи всем, читающим это", "Любимая в мире Мамасита", "Mamasita", "Да, моя королева", "Абсолютно великолепна!", "Кайли делает раздачу", "Я думаю, она купила сумку в мини, хе-хе", "О нет, чулок разорван", "Люблю апельсиновый на тебе", "не могу дождаться, чтобы увидеть твои костюмы в этот Хэллоуин", "лестница в колготках теперь возможна", "на мгновение я подумал, что это ты", "Нет, мисс, сейчас там, где она есть. Продолжай".

Сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер нарядилась в леопардовые лосины, показав безупречную фигуру во всей красе.

«Плохая кошечка. Моя новая коллекция леопардовых лосин», - коротко говориться в сообщении.

На опубликованных снимках Кайли Дженнер позирует в леопардовых лосинах, демонстрируя на камеру великолепие семьи Кардашьян.

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