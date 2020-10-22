Известная модель Кайли Дженнер показала себя на прогулке

На фото Кайли позировала в оранжевом платье и босоножках на большом каблуке. Девушка стояла у автомобиля, а в руке держала маленькую сумочку. Красотка на одном кадре показалась близко, а на втором - во весь рост. Волосы у Дженнер были распущенными, а образ дополнила модель макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Образ огонь", - написал администратор под публикацией.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кайли понравилось", "Она так хорошо выглядит", "Девушка мечты", "Ей понравилось", "Привет моя прекрасная богиня", "Мне нравится этот образ, это платье тоже потрясающее", "Женщины, вы шикарны и красивы", "Ее очень люблю", "Горячо, жарко, жарко .... ты просто гонишься за собой сейчас ... Мне нравится этот вид", "Ты такая красивая любовь", "Она выглядит бомбой", "Мне нравятся твои посты, ты потрясающая".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила видами в бикини.

В одном из последних постов Кайли предстала сидящей на диване возле бассейна. Красотка была в крохотном бикини, которое подчеркнуло ее роскошные объемы.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер обнажила «хищную» натуру в облегающих колготах

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