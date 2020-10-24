Популярная американская модель Кайли Дженнер похвасталась безупречными изгибами, пытаясь сравниться с подругой
Снимки опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram, передает Politeka.
«Малышки Prada», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных снимках видно, что Кайли Дженнер позирует в облегающем дерзком мини-платье рядом со своей подругой, излучая невероятную красоту. Уточним, что поклонники красотки пришли в «дикий» восторг от увиденного.
«Вау, какие хищные малышки», «это просто непередаваемая красота», «очень горячие крошки», «одна лучше другой», пишут они.
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На фото Кайли и Ким позируют в майках и трусиках в душе. Девушки были совсем мокрые, а на них лилась вода. Звезды без стыда демонстрировали аппетитные формы на очень горячем снимке. На других кадрах Ким и Кайли тоже вместе в разных ситуациях. На последнем фото девушки были в шикарных платьях.
Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали "тонны" комментариев.
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