Дочка зірки студії "Квартал 95" Євгенія Кошового Варвара розповіла, як

Свій коментар новоспечена актриса дала в інтерв'ю "КП в Україні".

Варвара знялася в ситкомі "Тато може", але в майбутньому ні в яких глобальних проектах брати участь поки не збирається.

"Мені набридли змагання. Мені набридло, що мені завжди щось приписують, чого насправді немає. Всі думають, що якщо я проходжу в якомусь проекті далі, то за це платить мій батько. Мене це дістало, якщо чесно. Говорили, що все за мене зробив тато, що він за все заплатив. ", поділилася дівчинка.

Варвара зізналася, що до її успіхів батьки не мають ніякого відношення.

"Ніхто нікуди мене не пропихає. Я сама пропихаюся! Тато з мамою можуть мені щось запропонувати, порадити, і я сама вирішую – спробувати мені чи ні. І я сама пробую. Ніколи не було такого: "ось новий проект, Варя, давай!", - емоційно розповіла донька Кошового.

Нагадаємо, Варвара брала участь у проекті "Голос.Діти", в якому дійшла до фіналу і поступилася Олександру Зазарашвілі з Грузії.

Раніше Варвара здалася на камеру після того, як травмувала підборіддя.

На опублікованих кадрах Кошова в окулярах і чорній майці, а на підборідді у неї видніється пластир. Самі фотографії дівчина при цьому ніяк не підписала.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з " Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" пожовтів і змінився в особі після слів дружини: таким його ще не бачили.