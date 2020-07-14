Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассмешил украинцев неожиданным образом с волосами и заставил задуматься о своем будущем президентстве

На странице «Квартала» в Фейсбук появилось видео из «Лиги смеха» с актуальным номером, посвященным отдыху на море в Одессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Юмористы показали украинцам один из их «любимых» типов отдыхающих на пляже – «четких пацанчиков».

Одну из главных ролей в номере исполнил Кошевой. Он присоединился к своему другу на пляже, который выбирал себе солнцезащитные очки, стараясь найти подешевле. Кошевой одобрил выбор своего друга и сам «примерил» очки, повесив их себе на шею.

Отдельно стоит отметить очень характерный образ артиста. Так, он вышел на сцену в голубых плавках и расстегнутой рубашке, кокетливо завязанной прямо под грудью и демонстрирующей всем живот юмориста. Кроме того, для номера Кошевой решился изменить свою прическу и добавил к своей фирменной лысине забавный чубчик.

В комментариях украинцы бурно обсуждают номер, и даже предполагают, что бывший товарищ Владимира Зеленского по «Кварталу» может стать следующим президентом Украины.

«Дуболомы», «Презик будущий», «Любимчики мои», «Спасибо за настроение», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кошевой обратился к украинцам в неожиданном видеообращении.

Видео опубликовала пресс-служба Налоговой службы Украины. В сообщении говорится, что артист подал декларацию о доходах.

«Ждете от меня шутки? Ее не будет, потому что уплата налогов, это не тема для юмора. Декларируя доходы, мы делаем вклад в наше будущее и будущее наших детей», - говорит Кошевой в видео.

Напомним, модный Евгений Кошевой обратился к украинцам с предложением относительно доходов: "Это не шутки".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из "Квартал 95" с дочерьми похвасталась летним телом в купальнике.

Также Politeka писала, что юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье: «Волчица вышла на охоту».