Дочь звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила взрослым образом, примерив на себя роль модели

12-летняя Варвара Кошевая опубликовала серию новых снимков в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Девушка решила попробовать себя в роли модели, демонстрируя разные наряды на фоне моря. Так, на первых снимках Варя позирует в длинном бежевом платье, дерзко задрав ногу на стоящее рядом ограждение. Стоит отметить, что платье выглядит более подходящим для взрослой женщины, чем для юной школьницы.

Позже девушка примерила элегантное синее платье с оригинальным лямками.

Для последнего образа девушка надела бежевый костюм из свободных брюк и ассиметричного топа.

Благодаря косметике и недетским нарядам юная Варвара на снимках выглядит очень взросло.

Подписчики девушки бурно отреагировали на ее фотосессию.

«Красотка», «Как фарфоровая кукла очень красивая», «очень красивая», «Волчица вышла на охоту», «Вау», - пишут люди.

До этого мы писали, что жена Кошевого Ксения показала, как проводит лето на море с семьей.

На фото жена Кошевого позирует на пляже со своими дочерьми – Варварой и Серафимой, а также их бабушкой. Все они сидят в купальниках, прислонившись друг к другу. Таким образом, на одном снимке собрались представительнице всех трех семейных поколений.

Фотография сделана в черно-белом цвете и прекрасно передает эмоции всех присутствующих на ней женщин. Судя по всему семейство отлично проводит время в компании друг друга.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" с дочерьми похвасталась летним телом в купальнике.

Как сообщала Politeka, ревнивый Кошевой из "Квартал 95" лишил беременную жену самого дорого.

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из «Квартал 95» накрасила губы и покорила недетской красотой.