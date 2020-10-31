Дочь звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара рассказала, как переживает из-за т

Свой комментарий новоиспеченная актриса дала в интервью "КП в Украине".

Варвара снялась в ситкоме "Папа может", но в будущем ни в каких глобальных проектах участвовать пока не собирается.

"Мне надоели соревнования. Мне надоело, что мне всегда что-то приписывают, чего на самом деле нет. Все думают, что если я прохожу в каком-то проекте дальше, то за это платит мой отец. Меня это достало, если честно. Говорили, что все за меня сделал папа, что он за все заплатил. ", поделилась девочка.

Варвара призналась, что к ее успехам родители не имеют никакого отношения.

"Никто никуда меня не пропихивает. Я сама пропихиваюсь! Папа с мамой могут мне что-то предложить, посоветовать, и я сама решаю – попробовать мне или нет. И я сама пробую. Никогда не было такого: "Вот новый проект, Варя, давай!", - эмоционально рассказала дочь Кошевого.

Напомним, Варвара принимала участие в проекте "Голос. Діти", в котором дошла до финала и уступила Александру Зазарашвили из Грузии.

Ранее Варвара показалась на камеру после того, как травмировала подбородок.

На опубликованных кадрах Кошевая в очках и черной майке, а на подбородке у нее виднеется пластырь. Сами фотографии девушка при этом никак не подписала.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.