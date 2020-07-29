Дочь звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара поразила красотой на отдыхе с мамой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, 12-летняя девочка позирует рядом с мамой, демонстрируя невероятную красоту и схожесть с родителями. Дополняли образ девочки красивые серьги. Сам снимок был сделан в черно-белом стиле и не был как-либо подписан.

А поскольку фотография была опубликована в Сторис, поклонники знаменитости не смогли высказать слова восхищения красотой кумира, хотя многие из них отметили бы схожесть с матерью.

До этого мы рассказывали, что дочь звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого устроила стильную фотосессию со шкафом.

12-летняя Варвара Кошевая поделилась фотографиями в своем Инстаграм.

На снимках школьница позирует в довольно простом, но при этом стильном образе. На ней темные джинсы с высокой посадкой и черная майка. На первом фото Варя стоит, прислонившись спиной к шкафу с ярко-красными дверцами. Девушка выглядит, как настоящая модель.

На втором фото она повернулась к шкафу и оперлась на него одной рукой, отставив назад ногу. Подписчики юной красотки активно комментируют снимки. В комментариях даже предположили, что в шкафу спрятался отец Вари – Евгений Кошевой.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.