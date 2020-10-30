Популярна модель Леоніла Гузь, яка перемогла в конкурсі "Міс Україна-2018", похвалилася бездоганним обличчям
Фотографією красуня поділилася в Instagram, передає Politeka.
Так, на фотографії, яку Гузь вирішила не підписувати, вона позує в наряді з декольте й елегантній зачісці. При цьому макіяж у зірки практично непомітний. Незважаючи на це, фанати моделі прийшли в «дикий» захват від побаченого.
"Красуня", "а де друге око», «як Лара Крофт», «о, це пожежа», "неймовірний вид", - пишуть вони.
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До цього повідомлялося, що відома модель і володарка титулу» Міс Україна " Леоніла Гузь вразила гарячими кадрами без одягу
На нових фото Гузь вирішила без сорому показати себе у всій красі. Так, для фотосесії модель позбулася одягу і залишилася позувати з оголеними грудьми. На кадрах вона стоїть до камери в півоберта і прикриває пишні форми рукою.
Образ Леоніли доповнюють розпущене волосся, зачесане назад, і макіяж з акцентом на очі. Її шкіра буквально сяє завдяки хайлайтеру.
Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь в шкіряному вбранні показала, як виглядає ідеал: вид на мільйон.
Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь повалилася на сходинки й вразила розмірами декольте: "шикарна лялечка".
Також Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь без штанів і сорому зухвало розставила ноги перед камерою, показавши зайве.