Популярная украинская модель Леонила Гузь, которая является победительницей конкурса «Мисс Украина», похвасталась формами в пикантном наряде
Снимки знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.
Так, модель позирует в облегающем платье, которое дополнила кожаной вставкой. При этом знаменитость эффектно задрала ногу, демонстрируя безупречную фигуру во весь рост.
Уточним, что образ Гузь дополнила практически невидимым макияжем и элегантной прической. Однако поклонники украинки не смогли восхититься красотой кумира – кадр был опубликован в Сторис.
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Как сообщалось до этого, украинская модель Леонила Гузь похвасталась формами без беьля.
Красотка предстала перед камерой в чрезвычайно откровенном образе, покорив абсолютно всех.
На фотографии Гузь позирует, демонстрируя плоский живот и пышную грудь, которую подчеркнула при помощи длинного украшения. Фанаты знаменитости буквально "взорвались"
Звезда также была в длинной юбке, которая прикрыла ее длинные стройные ножки.
Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без стыда расставила ноги в облегающем боди
А еще Politeka писала, что горячая Мисс Украина в одном лишь в кружеве похвасталась утонченными линиями
Также Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь показала безупречные формы в томной позе