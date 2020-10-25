Популярная украинская модель Леонила Гузь, которая является победительницей конкурса «Мисс Украина», похвасталась формами в пикантном наряде

Снимки знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

Так, модель позирует в облегающем платье, которое дополнила кожаной вставкой. При этом знаменитость эффектно задрала ногу, демонстрируя безупречную фигуру во весь рост.

Уточним, что образ Гузь дополнила практически невидимым макияжем и элегантной прической. Однако поклонники украинки не смогли восхититься красотой кумира – кадр был опубликован в Сторис.

Как сообщалось до этого, украинская модель Леонила Гузь похвасталась формами без беьля.

Красотка предстала перед камерой в чрезвычайно откровенном образе, покорив абсолютно всех.

На фотографии Гузь позирует, демонстрируя плоский живот и пышную грудь, которую подчеркнула при помощи длинного украшения. Фанаты знаменитости буквально "взорвались"

Звезда также была в длинной юбке, которая прикрыла ее длинные стройные ножки.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без стыда расставила ноги в облегающем боди

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