Модель и обладательница титула «Мисс Украина» Леонила Гузь похвасталась безупречными изгибами в одном боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фотографа, который опубликовал снимки знаменитости в Instagram.
«Заметил, что люди, которые побороли большинство своих комплексов (а может и все), излучают чистую энергию. Боишься пройти перед людьми, потому что худой или толстый? Думаешь на тебя все смотрят? Улыбка недостаточно белая или зубы кривые? Полюби себя», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Гузь позирует в боди, эффектно демонстрируя безупречную фигуру в разных позах. При этом, в какой-то момент знаменитость засветила на камеру явно лишнее.
«Невероятная работа», «Фантастика», «четко», «вот это огонь», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что украинская модель Леонила Гузь, которая является победительницей конкурса «Мисс Украина», похвасталась формами в пикантном наряде
Так, модель позирует в облегающем платье, которое дополнила кожаной вставкой. При этом знаменитость эффектно задрала ногу, демонстрируя безупречную фигуру во весь рост.
Уточним, что образ Гузь дополнила практически невидимым макияжем и элегантной прической.
Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без стыда расставила ноги в облегающем боди
А еще Politeka писала, что горячая Мисс Украина в одном лишь в кружеве похвасталась утонченными линиями
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