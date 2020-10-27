Известная модель и обладательница титула «Мисс Украина» Леонила Гузь впечатлила горячими кадрами без одежды

Красотка поделилась новыми соблазнительными снимками в стиле ню в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На новых фото Гузь решила без стеснения показать себя во всей красе. Так, для фотосессии модель избавилась от одежды и осталась позировать с обнаженной грудью. На кадрах она стоит к камере в пол-оборота и прикрывает пышные формы рукой.

Образ Леонилы дополняют распущенные волосы, зачесанные назад, и макияж с акцентом на глаза. Ее кожа буквально сияет благодаря хайлайтеру.

Модель позирует, томно глядя в камеру, умело подчеркивая свои главные достоинства. Ее поклонники не смогли пройти мимо таких кадров.

«Без лишних комментариев», «Богиня!», «Внуча, не раскрывай все козыря...Помни, ты у бабушки загадка», «Малая», «Само совершенство», - пишут люди.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Леонила Гузь, которая является победительницей конкурса «Мисс Украина», похвасталась формами в пикантном наряде

Так, модель позирует в облегающем платье, которое дополнила кожаной вставкой. При этом знаменитость эффектно задрала ногу, демонстрируя безупречную фигуру во весь рост.

Уточним, что образ Гузь дополнила практически невидимым макияжем и элегантной прической.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в кожаном наряде показала, как выглядит идеал: вид на миллион.

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь повалилась на ступеньки и впечатлила размерами декольте: "Шикарная куколка".

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без штанов и стыда дерзко расставила ноги перед камерой, показав лишнее.