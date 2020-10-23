Известная модель Леонила Гузь, которая завоевала титул "Мисс Украина-2018", посветила бюстом в откровенном наряде

Как пишет Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" горячие фото из нового проекта. На этот раз она нарядилась в черный костюм боди с огромным декольте, из которого едва не выпадает ее роскошная грудь. На ноги Леонила натянула высокие лакированные сапоги на каблуках и черные колготки. Яркой изюминкой образа стало массивное золтое ожерелье.

В таком виде модель расположилась на узкой лестнице. На первом снимке она села ступеньку, с хищным взглядом поправляя украшение на шее. На другом кадре Леонила разлеглась, опершись локтями, она пикантно выгнулась с согнутой ногой и отвела взгляд от камеры.

Пользователи соцсети в комментариях похвалили "Мисс Украина-2018" за необычайно смелый образ и оставили приятные комментарии:

"Просто шикарная куколка и бомба 🔥🔥🔥❤️😘ух🔥🔥🔥"; "Малифисента"; "Подруга, прекрасно"

Ранее Леонила Гузь предстала в другом наряде, похожем на боди, поверх которого накинула синюю курку. Модель позировала на столе в босоножках на длинных шпильках.

Напомним, шаловливая "Мисс Украина" Гузь расставила ноги и вывалила срам

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