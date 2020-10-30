Популярная модель Леонила Гузь, которая победила в конкурсе «Мисс Украина-2018», похвасталась безупречным лицом

Фотографией красотка поделилась в Instagram, передает Politeka.

Так, на фотографии, которую Гузь решила не подписывать, она позирует в наряде с декольте и элегантной прическе. При этом макияж у звезды практически незаметен. Несмотря на это, фанаты модели пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Красотка», «а где второй глаз», «как Лара Крофт», «о, это пожар», «невероятный вид», - пишут они.

До этого сообщалось, что известная модель и обладательница титула «Мисс Украина» Леонила Гузь впечатлила горячими кадрами без одежды

На новых фото Гузь решила без стеснения показать себя во всей красе. Так, для фотосессии модель избавилась от одежды и осталась позировать с обнаженной грудью. На кадрах она стоит к камере в пол-оборота и прикрывает пышные формы рукой.

Образ Леонилы дополняют распущенные волосы, зачесанные назад, и макияж с акцентом на глаза. Ее кожа буквально сияет благодаря хайлайтеру.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в кожаном наряде показала, как выглядит идеал: вид на миллион.

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь повалилась на ступеньки и впечатлила размерами декольте: "Шикарная куколка".

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без штанов и стыда дерзко расставила ноги перед камерой, показав лишнее.