Це не передати словами

Український шоумен Юрій Ткач, який є зіркою "Кварталу 95", здивував сумним обличчям і несподіваним зізнанням

Про це він розповів у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Чекаю, коли закінчиться 2020-й. А ви?» - йдеться в тексті повідомлення.

На фотографії Ткач позує на тлі цифр 2020. Обличчя коміка при цьому явно засмучене, на що звернули увагу його шанувальники.

"Режим ждуна включений", " вогонь. Особливо обличчя», «такий зайчик», «а Новий рік – це не біда», «а я чекаю, коли почнеться 2021 рік», «така особа серйозна», "головне щоб наступний не виявився ще гірше", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач вразив кардинальними змінами в зовнішньому вигляді

Так, гуморист Юрій Ткач вирішив змінити образ, для чого вибрав строгий в клітинку костюм.

Для доповнення образу зірка" Квартал 95 " вибрав білу футболку без будь-яких принтів і кросівки такого ж кольору.

"Як вам костюмчик?",- підписав Юрій Ткач фотографію, на якій він єхидно посміхається.

Шанувальникам припав до душі новий образ популярного шоумена, через що вони засипали його захопленими коментарями.

Нагадавши, переодягнені Влад Яма і Юрій Ткач переплюнули Могилевську, змусивши публіку ридати

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з " Квартал 95» викликав фурор яскравим перевтіленням

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.