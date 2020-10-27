Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач поразил кардинальными изменениями во внешнем виде

Соответствующее фото шоумен опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Так, юморист Юрий Ткач решил сменить образ, для чего выбрал строгий в клеточку костюм.

Для дополнения образа звезда "Квартал 95" выбрал белую футболку без каких-либо принтов и кроссовки такого же цвета.

"Как вам костюмчик?", - подписал Юрий Ткач фотографию, на которой он ехидно улыбается.

Поклонникам пришелся по душе новый образ популярного шоумена, из-за чего они засыпали его восторженными комментариями.

"Красиво", "Крутой", "Отлично сидит", "Супер", "Огонь", "То что надо. Красава, полоска вертикаль", "Костюм прекрасный", "Хоть живот не торчит", "Отлично, берите", "Вам идет", "Юра супер стильно и шикарно", "Юрий, вы в разной одежде шикарен", "Шикарный вид", "Супер, стильно. Юра вы похудели? Но просто красавчик", "Та просто красавчик", - написали они под снимком Ткача.

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«Тот момент, когда палится нельзя, а сил держаться уже нет», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике Ткач в образе полицейского «под шофе» пытается сказать, чего он хочет. Другая звезда "Квартала" Евгений Кошевой, смотря на это все, явно не сдерживался.

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