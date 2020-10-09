Украинский комик и шоумен студии «Квартал 95» Юрий Ткач ошеломил неожиданным перевоплощением
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram артиста, который не устает придумывать все новіе идеи, как порадовать публику.
«Ткачидзе», - подписал актер фотографию.
Ткач выложил свежее селфи. На фото артист кривляется в грузинской кепке.
Пользователей Сети восхитило неожиданное перевоплощение артиста, который многим знаком благодаря роли Юрчика из село под Полтавой.
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«Аж настроение поднялось», «Вах, вах, вах какой мужчина», «Настоящий джигит», «Ваще зачётно», «Какой прикольный и смешной образ», «Красавец мужчина🔥🔥🔥», «Самогон будет? А если найду?», «Угаридзе», «Юраклий Ткачишвили», «Вах, какой красавчик, а кепка - то ваще 👍😃», «Просто балдеж, красавец мужчина», «Горячий грузинский парень. Вах», «Супер грузин», - активно комментируют новую забавную выходку артиста.
Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» показал мини-копию Кошевого, видео: «Почему эта зверюга без намордника?»
Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» ошарашил странным видом, кадры преображения: «Когда немного перебрал».
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" заинтриговал заявлением о будущем в политике: "Не единственный среди комиков".