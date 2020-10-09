Украинский комик и шоумен студии «Квартал 95» Юрий Ткач ошеломил неожиданным перевоплощением

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram артиста, который не устает придумывать все новіе идеи, как порадовать публику.

«Ткачидзе», - подписал актер фотографию.

Ткач выложил свежее селфи. На фото артист кривляется в грузинской кепке.

Пользователей Сети восхитило неожиданное перевоплощение артиста, который многим знаком благодаря роли Юрчика из село под Полтавой.

«Аж настроение поднялось», «Вах, вах, вах какой мужчина», «Настоящий джигит», «Ваще зачётно», «Какой прикольный и смешной образ», «Красавец мужчина🔥🔥🔥», «Самогон будет? А если найду?», «Угаридзе», «Юраклий Ткачишвили», «Вах, какой красавчик, а кепка - то ваще 👍😃», «Просто балдеж, красавец мужчина», «Горячий грузинский парень. Вах», «Супер грузин», - активно комментируют новую забавную выходку артиста.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» показал мини-копию Кошевого, видео: «Почему эта зверюга без намордника?»

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» ошарашил странным видом, кадры преображения: «Когда немного перебрал».

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" заинтриговал заявлением о будущем в политике: "Не единственный среди комиков".