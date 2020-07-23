Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач умилил поклонников забавным фото с детьми

Артист поделился новым семейным снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Ткач позирует со своей дочерью Лизой и крестницей. Они забрались в скульптуру в виде огромного треснувшего яйца. Девочки старательно позируют на камеру, а над ними с улыбкой стоит сам артист.

«Сегодня я папочка в квадрате. С крошкой Лизи и моей крестницей крошкой Мирошкой)», - трогательно подписал фото Ткач.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать фото.

«Вы очень милые», «Новая реклама для Kinder)», «А кому это Лизуня послание шлет ручкой?», «Какая прелесть», «Динозаврики!», «Юрчик. Ну квадрат квадратом, как ты в яйцо то влез со своей харизьмой», «Ой, Юрчик вылупился», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач задался важным вопросом о модных трендах и рассказал, как покорить женщин. Известный артист опубликовал новое видео в своем Инстаграм.

На видео артист задается вопросом о том, почему сошла на нет мода носить кепки козырьком вбок.

«У меня вопрос: вот почему никто больше не носит кепочку вот так? Помните, люди ж носили кепочки так. Ну красиво ж было, гляньте», - напомнил Ткач, продемонстрировав на собственном примере, как это выглядело.

Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" огорошил внешним видом на съемках: "Украинский народный БДСМ".

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из "Квартал 95" в трусах выпендрился перед Никитюк.

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