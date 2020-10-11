Хореограф Влад Яма и комик Юрий Ткач из "Квартал 95" покорили "женственными" образами и талантом перевоплощаться

Как известно, оба артиста соревнуются в звездных командах в шоу "Маскарад" за право сорвать маску с одного из участников. На этот раз задание стало настоящим испытанием: Яма и Ткач пытались показать из себя лучшую народную артистку Украины Наталью Могилевскую, спародировав ее песню "Я танцевала".

Как передает Politeka.net, Яма опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм забавное фото с Ткачом и настоящей Могилевской: все трое предстали в роскошных платьях. Юморист продемонстрировал "формы" в красном блестящем нарядя, натянув парик с золотистыми локонами. А хореограф-"шатенка" вскружил голову дерзким мини-платьем с бахромой серого цвета, усыпанным камнями. Певица очаровала черно-белым нарядом и безумно красивым разрезом аж до бедра.

"Три Наташки 💃💃🏽💃🏿", - подписал Яма это фото.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Вы вообще суперсекси Наташка😍"

"Три Наташки - огонь 🔥, но вы, Влад, круче оригинала. ♥️😘" - "ой👍🏽"

"Смотрела и балдела, как Вы перевоплотились в Наташу!!!Море удовольствия!!!"

"Да, я знал, что Наташа такая, но не знал, что Влад с Юрой такой 😂😂😂(это были стихи)!"

"новый состав ВИА Гры выглядит прекрасно😹"

"Боже які кралі😍😍😍💣"

"Это было феерично! 👍😍🙌"

"Дама с щетиной это что-то"

"Юрчик был очень забавный и как всегда смешной! Но, Ямочка-милашка, добил нас окончательно остроумнейшими "па" и на контрасте грубых пяток в белых кроссах и в целом образа.. с такими ножками точёными и ручками, мы от начала до конца просто навзрыд рыдали и, как при забитом голе на футболе, орали, как не нормальные от дикого восторга! БРАВО, ВЛАД!!!!! 👍👏"

Напомним, что скандал Ямы и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма рассказал, как попал на телевидение после кастинга с Могилевской: «Я без раздумий…».

Также Politeka писала, что Влад Яма серьезно обидел Лесю Никитюк и Дмитрия Комарова: "Произошло, то, что...".