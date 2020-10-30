Російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася вправами в спортзалі, показавши при цьому фірмовий шпагат
Знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.
"Кілька корисних вправ з сьогоднішнього заняття.🩰 💃 💪 У трьох карусельках", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Волочкова робить розгинання в блоці на спину, тягу в блоці та гіперекстензію.
Однак між цим Волочкова вирішила вставити своє фірмове "блюдо" - розтяжку на лавці.
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А оскільки вона закрила можливість коментувати свої публікації, Шанувальники не змогли висловити свою думку про витівку кумира. Як відомо, люди звинувачували зірку в лукавстві після того, як вона спершу публікувала знімки з храмів, а трохи пізніше – кадри з лазні.
До цього ми розповідали, що скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова дуже любить бути на слуху і тому любить епатувати публіку своїми шаленими витівками
Ось і сьогодні знаменитість виклала в соцмережі нові знімки, на яких показала прем'єру вистави "Балерина в Задзеркаллі", в якому вона взяла участь.
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