Знаменитість не зраджує собі

Російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася вправами в спортзалі, показавши при цьому фірмовий шпагат

Знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.

"Кілька корисних вправ з сьогоднішнього заняття.🩰 💃 💪 У трьох карусельках", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Волочкова робить розгинання в блоці на спину, тягу в блоці та гіперекстензію.

Однак між цим Волочкова вирішила вставити своє фірмове "блюдо" - розтяжку на лавці.

А оскільки вона закрила можливість коментувати свої публікації, Шанувальники не змогли висловити свою думку про витівку кумира. Як відомо, люди звинувачували зірку в лукавстві після того, як вона спершу публікувала знімки з храмів, а трохи пізніше – кадри з лазні.

До цього ми розповідали, що скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова дуже любить бути на слуху і тому любить епатувати публіку своїми шаленими витівками

Ось і сьогодні знаменитість виклала в соцмережі нові знімки, на яких показала прем'єру вистави "Балерина в Задзеркаллі", в якому вона взяла участь.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

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