Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна вразила формами, вбравшись в чорну міні-сукню

Фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Маленьке чорне плаття, яке Коко Шанель придумала в 1926 році, стало символом незалежності й сексуальності. Сьогодні чорні сукні як і раніше присутні на модному порядку денному, адже його гідності залишаються такими ж, як і 90 років тому. Воно стрункішою і з'єднує денний образ з вечірнім. У вашому гардеробі воно присутнє?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографіях Заворотнюк позує в чорній міні-сукні з відкритою спиною. На іншому знімку дівчина позує все в тому ж вбранні, доповнивши його черевиками.

"На подіум, Аня. Швидко " « "черевики зніми, або курточку накинь«,» ідеальна Краса«,» Боже, яка витонченість, погоджуся, що вам потрібно на обкладинку", - пишуть її шанувальники.

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На фото Анна позує в чорних плащі і капелюсі, причому, плащ у неї розкритий так, що можна бачити, що Анна одягла під нього коротке платтячко, оголює її стрункі ніжки вище коліна.

Фанати відповіли по-різному. Хтось захопився незвичайним чином Заворотнюк, деякі дали поради, як дівчині доповнити свій маскарадний образ, інші ж написали, що Хеллоуїн – це не те свято, яке треба відзначати.

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