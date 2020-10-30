Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впечатлила формами, нарядившись в черное мини-платье

Фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Маленькое чёрное платье, которое Коко Шанель придумала в 1926 году, стало символом независимости и сексуальности. Сегодня черные платья по-прежнему присутствуют на модной повестке дня, ведь его достоинства остаются такими же, как и 90 лет назад. Оно стройнит и соединяет дневной образ с вечерним. В вашем гардеробе оно присутствует?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографиях Заворотнюк позирует в черном мини-платье с открытой спиной. На другом снимке девушка позирует все в том же наряде, дополнив его ботинками.

«На подиум, Аня. Быстро», «ботинки сними, или курточку накинь», «идеальная красота», «Боже, какая утонченность, соглашусь, что вам нужно на обложку», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна похвасталась новым имиджем

На фото Анна позирует в черных плаще и шляпе, причем, плащ у нее распахнут так, что можно видеть, что Анна надела под него короткое платьице, обнажающее ее стройные ножки выше колена.

Фанаты ответили по-разному. Кто-то восхитился необычным образом Заворотнюк, некоторые дали советы, как девушке дополнить свой маскарадный образ, другие же написали, что Хэллоуин – это не тот праздник, который надо отмечать.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

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