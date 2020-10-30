Зірка не схожа на себе

Російська телеведуча Настя Івлєєва з проекту "Орел і Решка" похвалилася красою на архівних знімках

Їх знаменитість опублікувала у себе в Instagram, розповідає Politeka.

"Я тут чистила флешку і натрапила на ці плівкові картинки :) вони ніяк не пов'язані один з одним, до того ж тут все дуже погано по світу і композиції, але нехай будуть. Для правди", - йдеться в підписі.

Так, на фотографіях Івлєєва зображена під час Різдва в Санкт-Петербурзі, в Ліверпулі, під час перельоту з Амстердама в Москву і Будапешті. Примітно, що всі кадри були зроблені минулого року.

"Найбільша ностальгія-це ностальгія за рожевим волоссям«,» Дівич-вечір у Вегасі«,» чудова«," які теплі фото. Дуже круто», "атмосферно", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що телеведуча Настя Івлєєва з "Орел і Решка" показала себе в незвичайному вигляді

На кадрах Настя позувала в червоних штанях і чорному топі. Дівчина засунула собі в штани дві кульки, збільшуючи собі п'яту точку. У підсумку вони лопнули в кінці відео.

"Груди або попа", - підписала веселий ролик Івлєєва.

Уточнимо, що шанувальники переглянули кадр більше десяти тисяч разів.

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