Популярная российская блогерша и звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева посмеялась над женскими особенностями

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появилось архивное шуточное видео Насти. Как известно, Ивлеева стала популярной благодаря коротким юмористическим роликам, которые она снимала и выкладывала в сеть. Сейчас артистка изредка снимает такие видео, но раньше это было ее основное занятие.

Для видео Настя надела белую майку на бретельках, выставив вперед свою большую грудь. Стоит отметить, что раньше у Ивлеевой были сочные «персики», но после того, как она похудела, пропала и грудь. Настя накрасила губы яркой красной помадой и сделала рожки на голове.

В ролике ведущая разыграла самые жизненные сцены из жизни девушек.

«Бабы…они же сами не знают, чего хотят. Сегодня худеют, завтра толстеют. Сегодня пытаются найти себя, завтра пытаются найти кого-то для себя. Когда будет баланс?», - сокрушается звезда после того, как не смогла встать рано утром и привести себя в порядок.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева покорила модельным талантом в откровенных нарядах. Звезда устроила крутую фотосессию в микро-топе.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…».