Известная телеведущая Настя Ивлеева из "Орел и Решка" показала себя в необычном виде

На кадрах Настя позировала в красных штанах и черном топе. Девушка засунула себе в штаны два шарика, увеличивая себе пятую точку. В итоге они лопнули в конце видео. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Грудь или попа", - подписала веселый ролик Ивлеева.

Фанаты посмотрели десятки тысяч раз видео и написали комментарии:

"Карди Би отдыхает", "Пушка Настюша", "Орех", "А-ха-ха, Настя сделала мой день", "Кардашьяны вышли их чата", "Жалко, что с мозгом так нельзя", "Настя как всегда", "Главное - чтоб девушка была адекватной, а все остальное -неважно!", "У тебя норм фигура ((", "Ты лучшая солнышко", "Бомба честно говоря", "Ивлеева, я тебя обожаю! Однозначно попа", "Обалдеть, Ивлеева! Красотка)", "А можно два в одном ?", "У тебя тело шикарное, никакие шарики тебе не нужны)".

Сообщалось, что телеведущая проекта "Орел и решка" Настя Ивлеева раскрыла свою "настоящую" внешность.

На фото - маленькая брюнетка с глазищами, с пышной прической и синим бантом на голове. И единственное сходство с "нынешней" Ивлеевой - томный взгляд.

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