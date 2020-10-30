Звезда не похожа на себя

Российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» похвасталась красотой на архивных снимках

Их знаменитость опубликовала у себя в Instagram, рассказывает Politeka.

«Я тут чистила флешку и наткнулась на эти пленочные картинки :) Они никак не связаны друг с другом, к тому же здесь все очень плохо по свету и композиции, но пусть будут. Для правды», - говорится в подписи.

Так, на фотографиях Ивлеева запечатлена во время Рождества в Санкт-Петербурге, в Ливерпуле, во время перелета из Амстердама в Москву и Будапеште. Примечательно, что все кадры были сделаны в прошлом году.

«Самая большая ностальгия - это ностальгия по розовым волосам», «Девичник в Вегасе», «великолепная», «какие теплые фото. Очень круто», «атмосферно», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Настя Ивлеева из "Орел и Решка" показала себя в необычном виде

На кадрах Настя позировала в красных штанах и черном топе. Девушка засунула себе в штаны два шарика, увеличивая себе пятую точку. В итоге они лопнули в конце видео.

"Грудь или попа", - подписала веселый ролик Ивлеева.

Уточним, что поклонники просмотрели кадр больше десяти тысяч раз.

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